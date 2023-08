Alta temperatura segue nos últimos dias de agosto

O calorão segue nos últimos dias do mês de agosto em Três Lagoas. Apesar de possibilidade de pancadas de chuvas nesse período, as temperaturas continuam altas e podem chegar a 37ºC, em alguns momentos da tarde. Além disso, na primeira quinzena do mês, a umidade relativa do ar chegou a 16% e, por uma semana, ficou em 20%, circunstância que representa ‘estado de atenção’, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A estação Inverno está sendo uma das mais quentes dos últimos anos e as temperaturas, conforme o Inmet, estão ligadas diretamente ao aquecimento global e aos efeitos do fenômeno conhecido como La Niña.

Com o clima de deserto é preciso estar em alerta para as queimadas florestais em quintais e terrenos.

Além disso, a fumaça é prejudicial para a saúde. Muita água, protetor solar e sombrinha. É a recomendação dos médicos para este período, como ainda evitar exercícios físicos e trabalhos ao ar livre entre as 10h e às 16h. Evitar ainda lugares aglomerados e usar soro fisiológico nos olhos e narinas.