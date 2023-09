Altas temperaturas geram riscos de câncer de pele

O câncer de pele é uma doença comum, em Três Lagoas, e os raios solares são os principais causadores. Nesse período de aumento de incidência de raios ultravioleta, os cuidados com a pele devem ser redobrados.

À medida que entramos no período que se estende do final do inverno ao término do verão, quando a radiação ultravioleta atinge níveis mais elevados na superfície, torna-se indispensável redobrar os cuidados com a pele.

As áreas do corpo que não estão protegidas por vestimentas, são as mais suscetíveis ao câncer de pele. Isso inclui regiões como o rosto, o nariz e as pálpebras, que frequentemente estão expostos ao sol.

A melanina, um pigmento natural da pele, desempenha um papel fundamental na defesa contra o câncer de pele. Pessoas de pele negra têm uma maior capacidade de produzir melanina em comparação com aqueles de pele mais clara. Essa é uma das razões pelas quais pessoas de pele branca, olhos claros e cabelos loiros estão mais suscetíveis ao desenvolvimento desse tipo de câncer. Vale destacar que todos nascemos com o mesmo número de melanócitos, as células produtoras de melanina.

Além disso, pessoas mais velhas e aqueles com histórico familiar de câncer de pele, também apresentam um risco acrescido para a doença. Portanto, é fundamental que todos, independentemente de sua origem étnica ou idade, estejam atentos à proteção solar e adotem medidas preventivas, como o uso de protetor solar e a busca por sombra durante os horários de maior intensidade solar. A prevenção é a melhor defesa contra o câncer de pele.

