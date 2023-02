Aluno cadeirante pode ficar sem aula em Três Lagoas por problema com transporte público

Thiago Almeida Costa, de 15 anos, é um aluno cadeirante da rede estadual de ensino, em Três Lagoas, que corre o risco de ficar sem frequentar às aulas devido a um problema com o transporte público. O ônibus que passa perto da casa dele está com uma peça estragada e, com isso, a cadeira de rodas dele não consegue se encaixar corretamente.



A mãe, Jucelia Almeida, explica que já teve que ficar duas horas no ponto aguardando a chegada de outro ônibus que não estivesse com a peça quebrada. Quando isso não acontece, o filho precisa faltar à escola.

Thiago sofre de uma doença degenerativa chamada distrofia muscular, por isso não consegue ficar muito tempo em pé e anda de cadeira de rodas. Ele e a mãe moram na Vila Piloto e a única renda é a aposentadoria a qual ele tem direito devido a sua deficiência.

