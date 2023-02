Aluno da rede municipal de Três Lagoas é vice-campeão na maior competição científica do Brasil

O aluno Bernardo Camargo, da Escola Municipal Professora "Maria Eulália Vieira", se destacou na 17ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), que reuniu 18,1 milhões estudantes dos ensinos Fundamental e Médio. O evento é considerado a maior competição científica do país e, em 2022, alcançou a participação de 99,78% dos municípios brasileiros e mais de 54 mil escolas inscritas.



A Rede Municipal de Ensino de Três Lagoas (Reme) teve sete alunos que se destacaram, além da medalha de prata do aluno Bernardo Camargo, a também aluna da escola Professora Maria "Eulália Vieira", Alana Serra Scherer, ficou com o bronze. O estudante Rafael Hayashi, da Escola "Joaquim Marques de Souza", conseguiu a terceira colocação. Já os alunos Peniel Henrique, Joaquim Henrique, João Ronilsom e Letícia Evangelista receberam uma menção honrosa pelo bom desempenho.



O ALUNO DESTAQUE



O jovem Bernardo conta adora matemática: "pois ela pode ser usada em tudo nas nossas vidas". Ele disse que ficou ansioso esperando o resultado da prova da OBMEP.



Bernardo disse também que a mãe, Maria do Carmo, entrava todos os dias no site para ver se o resultado tinha saído, pois o filho estava muito ansioso. "Foco é muito importante. Foque também nos pontos fracos e trabalhe eles", aconselhou Bernardo.



A professora do jovem, Rozely Carneiro de Barros, leciona matemática há 33 anos e está muito feliz com os alunos que se destacaram. "Eles merecem, são esforçados e inteligentes. Passo para eles o conteúdo da grade curricular, este conteúdo os prepara pra vida", explicou e aconselhou a professora: "Que todos os jovens tenham um objetivo, e acreditem em si mesmo. Todos têm um potencial, basta se dedicar e acreditar."



A escola Municipal Professora "Maria Eulália Vieira" teve dois alunos medalhistas na OBMEP de 2022, além de quatro menções honrosas.



A diretora da escola, Mirian Cristina da Silva, disse que todos estão muito felizes, e que a equipe da escola está muito empenhada. "Tenho uma coordenação pedagógica dedicada, assim como os professores. Fizemos um acompanhamento sistemático da aprendizagem dos estudantes com o apoio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Realizamos projetos que foram ao encontro das fragilidades das aprendizagens e, que valorizassem o que os alunos têm de conhecimento. Buscamos incentivar ao máximo os estudantes e motivar os docentes", revelou a diretora.



A PREMIAÇÃO



No total, serão distribuídas 575 medalhas de ouro, 1.725 de prata, 5.175 de bronze e 51.900 menções honrosas. Também foram premiados professores, escolas e Secretarias Municipais de Educação que se destacaram pelo desempenho dos alunos. As cerimônias de premiação da 17ª OBMEP acontecerão em data a ser definida pela organização.



Os medalhistas também serão convidados a participar do Programa de Iniciação Científica Jr. (PIC) como incentivo e promoção do desenvolvimento acadêmico. Os participantes têm direito a encontros presenciais ou virtuais para aprofundar o conhecimento matemático e os estudantes de escolas públicas recebem uma bolsa de iniciação científica do CNPq no valor de R$ 100 mensais.