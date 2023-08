Alunos da Escola Estadual Fernando Corrêa vão retornar para às salas de aula na sexta-feira

Mais de 10,5 mil alunos da rede estadual de ensino vão retornar às salas de aula, nesta quarta-feira (2), em Três Lagoas. Na mesma data, estudantes da rede pública do estado voltam do recesso escolar após 15 dias.

No entanto, alunos matriculados na Escola Fernando Corrêa, em Três Lagoas, voltam a estudar somente na sexta-feira (4). Isso porque desde o início do ano letivo a unidade passa por reformas e a obra será concluída nesta semana. No primeiro semestre, os estudantes foram remanejados para salas improvisadas na Faculdade AEMS.

