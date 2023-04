Alunos da Escola São Carlos realizam plantio de 100 mudas no entorno da Lagoa Maior

Dia 22 de abril, é o Dia do Planeta Terra, e pensando nessa data a Eldorado Brasil, em parceria com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), organizou ação com objetivo de estimular conscientização ambiental em crianças e adolescentes. Mais de 30 alunos da Escola Municipal São Carlos participaram, nesta quinta-feira, do plantio de 100 mudas em área no entorno da Lagoa Maior, em Três Lagoas.

A analista de Sustentabilidade da Eldorado, Suellen Riberio Marinho, destacou a ação como parte do calendário de educação ambiental da empresa para que cada vez mais pessoas se conscientizem sobre a preservação do meio ambiente. “Nessa atividade, os alunos puderam participar, de forma lúdica e prática conosco e aprender uma das formas de contribuição com a conservação do meio ambiente”, comenta.

Durante a ação as crianças participaram de brincadeiras, alongamentos e de uma roda de conversa sobre descarte incorreto de lixo e as consequências ao meio ambiente. Em seguida, realizaram o plantio das mudas de Ipê Amarelo, Ipê Rosa, Ipê Roxo, Aroeira Pantaneira, Pau Ferro e Pata de Vaca.

O chefe da delegacia da PRF, José Ferreira Torres destacou: “Valorizamos esta parceria com a Eldorado e pensamos que envolver as crianças nos dá condições para que a mensagem sobre a conservação do nosso planeta seja levada em frente”.