Alunos da rede estadual de ensino retornaram às aulas em Três Lagoas

Mais de 10 mil alunos voltaram às aulas nesta semana, em Três Lagoas. As aulas começaram nesta quarta-feira (2), mas em virtude do jogo da seleção brasileira alguns alunos acabaram não comparecendo as escolas.

Na manhã desta quinta-feira (3), a diretora da Escola Estadual Profº João Magiano Pinto (Jomap), Lurdes Neres, participou do programa RCN Notícias, da rádio Cultura FM e TVC HD, e falou do retorno dos alunos à escola para o segundo semestre, que é um período mais curto se comparado ao primeiro. “O segundo semestre é mais curto, não por dias mas acontece vários projetos e eventos, agora é hora de quem não se esforçou o suficiente correr atrás do prejuízo.”

Veja reportagem sobre o assunto: