Alunos da Rede Municipal de Ensino não terão aula na semana do saco cheio

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec) reforça aos pais e responsáveis dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino (Reme) que entre os dias 9 e 13 de outubro não haverá aulas em todas as unidades de ensino do município.

O recesso de outubro, mais conhecido como “Semana do Saco Cheio”, já está previsto no calendário escolar desde o início do ano, com aprovação das unidades escolares. Os pais dos alunos também foram previamente informados dos dias que não haveria atividades nas escolas neste período.

Vale ressaltar que o atendimento administrativo na Semec, se mantém inalterado na segunda e terça-feira, porém na quarta, quinta e sexta-feira, assim como os demais setores não essenciais da Prefeitura de Três Lagoas, não haverá expediente.

As aulas retornam no dia 16 em horário normal.