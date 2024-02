Alunos da rede municipal voltam às aulas nesta quinta-feira

Conforme definição pelo calendário escolar divulgado pela Secretaria de Educação, as aulas na Rede Municipal de Ensino retornam nesta quinta-feira (15), em Três Lagoas. Foram exatamente 55 dias de férias.

Serão 201 dias letivos no ano de 2024, 108 no primeiro semestre e 93 no segundo, um a mais que no ano passado. O último dia do ano escolar está marcado para 20 de dezembro.

Neste ano, os kits escolares contendo uniformes e materiais complementares, que são entregues de forma gratuita, estarão disponíveis já no primeiro dia de aula a todos os alunos matriculados na rede.

Apenas a Escola Municipal Irmã Scheilla terá a volta às aulas adiada, com retorno marcado para o dia 19. A unidade deve atender, em um prazo inicial de um mês, no esquema de revezamento de turmas, devido às obras que estão sendo realizadas no local após um destelhamento causado por fortes chuvas no início de fevereiro.

No momento, a escola Irmã Scheilla tem apenas oito salas de aulas aptas para receberem os alunos. As turmas do matutino e vespertino serão divididas em grupos e, até 15 de março, segundo previsão inicial, terão duas semanas de aula cada uma, conforme calendário divulgado pela secretaria.

De acordo com a assessoria, pais e responsáveis por alunos que estudam na unidade podem procurar a central de matrículas ou a diretoria da escola para sanar quaisquer dúvidas. Uma reunião foi marcada para discutir a situação da escola, nesta sexta-feira (16).

