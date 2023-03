Alunos do IFMS ganham prêmio na maior feira de ciências do Brasil

Três alunos do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) conquistaram a premiação de trabalho destaque do Estado com um projeto sobre eletromagnetismo na Febrace. O evento é considerado a maior feira de ciências do Brasil.

A ideia inicial foi do aluno Vitor dos Santos, que começou a trabalhar com ela em 2020 mas, por conta da pandemia, não foi possível finalizar a montagem do martelo do Thor. Este ano outros alunos continuaram o trabalho e colocaram em prática a ideia inicial.

Veja a matéria completa: