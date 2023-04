Alunos do Sesi preparam Páscoa Solidária

Os alunos da escola Sesi de Três Lagoas preparam nesta segunda-feira (3) o dia D da campanha Páscoa Solidária, desenvolvida na comunidade escolar durante todo o mês de março. O objetivo é arrecadar alimentos e doces para crianças autistas em situação de vulnerabilidade social que são assistidas pela Associação de Pais e Amigos dos Autistas (AMA).

A entrega dos alimentos na escola será feita em esquema de drive thru. A pessoa vai até o Sesi e deixa a sua doação com a equipe que estará lá para recebe-la. No mês passado a escola mobilizou alunos e professores para auxiliar na arrecadação com competições e gincanas. Qualquer pessoa da comunidade pode doar doces e alimentos não perecíveis.

Veja a reportagem sobre o assunto: