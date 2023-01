Mulher se esconde em casa de vizinha após ser ameaçada de morte pelo marido

No bairro São João, em Três Lagoas, uma mulher, de 26 anos, pediu socorro através do 190 após ser ameaçada de morte pelo marido. O caso aconteceu na manhã do último domingo (15), por volta das 6h30.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe do 2°BPM (Batalhão de Polícia Militar), foi até o local onde foi informada que a vítima estava escondida na casa da vizinha com medo.

Ela relatou para os policiais que passou a noite anterior bebendo com seu marido na casa de amigos, e por conta de ciúmes acabou se desentendo, com medo ela deixou o local, mas foi ameaçada de morte.

Segundo registro policial na delegacia, a vítima relatou que já tinha sofrido ameaças de morte e que o relacionamento com ele era conturbado. Ainda de acordo com a vítima, já fez vários registros contra o marido na DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), porém por acreditar que este mudaria seu comportamento sempre reconcilia por possuírem uma filha de três anos, mas o auto não muda.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onda a vítima não oferece desejo de representar contra o autor, bem como não manifesta vontade de obter medida protetiva.