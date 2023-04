Ameaças de massacres em 20 de abril em Três Lagoas são 'fake news', diz PM

A notícia de que poderá haver um novo massacre em escolas no próximo dia 20 de abril é considerada falsa pela Polícia Militar de Três Lagoas. Mesmo assim, estudantes e seus pais estão apreensivos depois do que aconteceu em Blumenau-SC na última semana, quando um homem invadiu uma creche e matou cinco crianças com golpes de uma machadinha.

A data escolhida para a ameaça não é por acaso. Neste mesmo dia, em 1999, dois ex-alunos da escola Columbine High School, em Columbine, nos Estados Unidos, invadiram a unidade e mataram 12 alunos e um professor. O episódio ficou conhecido mundialmente como o ‘Massacre de Columbine’.

Na manhã desta segunda-feira (10) uma postagem feita em uma rede social na internet sugere que algo semelhante iria acontecer em Três Lagoas no dia 20 de abril. O título da postagem já sugere o que estaria por vir: ‘Pânico em Três Lagoas’.

Segundo o Tenente do 2º Batalhão da Policia Militar e chefe da patrulha escolar Lauro Sant’anna, esse tipo de postagem é caluniosa e feita de forma intencional para causar medo na sociedade de forma geral. A PM está tentando identificar o autor ou se há mais de uma pessoa envolvida na produção e disseminação deste tipo de conteúdo. “Todos os comentários criados já foram desmentidos”.

Ele informou ainda que, esta postagem é considerada um crime, pois faz apologia a um fato criminoso. Se a pessoa for identificada, ela pode ser indiciada e responder à justiça por isso. O tenente assegurou que a população não precisa entrar em pânico. “Os pais podem ficar tranquilos porque a polícia militar está nas ruas e em contato com os diretores das escolas para tomarmos as medidas cabíveis em conjunto”.

A patrulha escolar da PM intensificou a fiscalização nas unidades de ensino municipais, estaduais e particulares a partir desta semana, para coibir qualquer tipo de prática ilegal no ambiente escolar. Qualquer denúncia de que pode haver algo suspeito deve ser encaminhada ao telefone 190 ou para o WhatsApp 67 39199700.