Amigos de vítima esfaqueada perseguem suspeito de crime

Um homem de 29 anos, suspeito de ser o responsável por uma tentativa de homicídio no residencial Tuiuiú na noite de terça-feira (14), precisou ser socorrido pela Polícia Militar após ser perseguido por populares, que estariam revoltados com o crime e localizaram o suspeito durante a madrugada desta quarta-feira (15) no Residencial Tuiuiú, em Três Lagoas.



Por volta de 2h da manhã desta quarta-feira, a Polícia Militar foi acionada por uma mulher, que ao telefone 190, relatava que varias pessoas estariam querendo linchar seu filho, devido o homem de 29 anos, ter tentado matar um homem de 26 anos esfaqueado no mesmo bairro, horas antes. A viatura de Rádio Patrulha foi ao local e localizou o homem escondido em um apartamento do bloco O.



O local teria sido apedrejado e aos militares o homem relatou, que um grupo de pessoas teriam o confundido com alguém que teria esfaqueado uma pessoa horas antes, em uma pracinha daquele bairro. Questionado se realmente não era o responsável pela tentativa de homicídio, o homem teria negado.

Continue Lendo...



Para os policiais a mãe do homem de 29 anos e algumas pessoas que esperavam os militares do lado de foram do apartamento, foram enfáticos em afirmar que o mesmo, teria esfaqueado uma pessoa durante uma briga, e por esse motivo o grupo de pessoas revoltadas com o crime, desejavam mata-lo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Questionado sobre a versão de sua mãe e outras pessoas, que afirmavam que o mesmo seria o principal suspeito do esfaqueamento, o homem voltou a negar e disse que não sabia da tentativa de homicídio e que o grupo de pessoas teriam o confundido.



Após ouvir a versão do homem de 29 anos, os militares o levaram até a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde foi registrado o boletim de ocorrência por ameaça e o caso será encaminhado para à 3ª DPC (Delegacia de Polícia Civil), que irá investigar o caso.