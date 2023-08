Amigos e familiares se despedem do radialista Adão Boni, o corpo do radialista está sendo velado na Funerária Duílio, na rua R. Abílio Siqueira Campos, no bairro Santa Luzia, em Três Lagoas.O sepultamento está marcado para 15h, desta sexta-feira (3).

Adão Boni, de 65 anos, na noite desta quinta-feira (3), em Três Lagoas. Ele passou mal e após ser internado no Hospital Auxiliadora, sofreu duas paradas cardíacas.

Adão comandava os programas Viola Caipira, Amigos da Cultura e o Domingão da Fronteira, nas rádios Cultura de Três Lagoas e Paranaíba. Natural de Valparaíso (SP), começou a trabalhar no rádio em 1969, mas iniciou a carreira de locutor em 1976.