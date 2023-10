Ana Lívia, promessa de medalha em torneio nacional

Foi a curiosidade e persistência da jovem Ana Lívia Marques Xavier, de 13 anos, que fez dela a nova promessa de medalhas do xadrez de Três Lagoas.

Há pouco mais de um ano praticando o xadrez, a jovem chamou atenção do técnico após conquistar várias medalhas em torneios regionais. “Ela é uma atleta dedicada e comprometida com o esporte, não falta aos treinos e segue todas as orientações que passamos. Com isso, os resultados vêm em forma de medalhas”, explicou o técnico Rodrigo Oliveira.

Nesta semana, Ana Lívia embarca para Belo Horizonte, onde participa de seu 1º Campeonato Brasileiro, e para isto acontecer, contou com apoio dos familiares e amigos. A atleta não tem patrocínio e a Fundação de Desporto de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), contribuiu com as passagens, faltou alimentação e hospedagem. Para que a jovem fosse competir e suprir as necessidades do deslocamento, uma rifa foi feita para angariar recursos. “Estou muito feliz, porque meus pais não iriam conseguir me bancar nesta competição, e graças aos amigos e familiares, vendemos todos os números.” “Agora quero dar o máximo de mim para conquistar um troféu deste campeonato”, finalizou a atleta.