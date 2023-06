Andarilho que matou idoso a tijoladas é preso pela Polícia Civil

Um homem, de 38 anos, foi preso pela Polícia Civil suspeito de matar um idoso a tijoladas, na cidade de Selvíria, distante 75 km de Três Lagoas.

De acordo com informações da polícia, o homicídio aconteceu no final do mês de abril e a vítima foi assassinada brutalmente em frente de sua residência, com tijoladas na cabeça.

O idoso era bem conhecido na cidade, como Jô, e tinha desavenças com o suspeito do crime, que é um andarilho, conforme a Polícia Civil, e que muitas vezes era visto pelos moradores, em Selvíria.

Diante dessas informações, o Setor de Investigações Gerais (SIG) de Selvíria iniciou a investigação e identificou o suspeito até a sua prisão. Testemunhas afirmam que o andarilho, no dia do crime, teria ameaçado a vítima de morte. Algumas pessoas também disseram à polícia que teriam visto o suspeito próximo ao local onde ocorreu o homicídio.

O homem foi preso e indiciado pelo crime de homicídio qualificado.