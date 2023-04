Ângelo Guerreiro critica o Dnit pela situação da BR-262 na entrada de Três Lagoas

MAZELA

Durante ordem de serviço nesta semana, o prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro, criticou o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (Dnit), pela situação em que se encontra a avenida Sobral, na BR-262, na entrada da cidade para quem vem de Campo Grande. Criticou também a situação da avenida Ranulpho Marques Leal, rodovia que corta o perímetro Urbano da cidade “É uma mazela, a gente passa vergonha, porque as pessoas acham que é responsabilidade da prefeitura a manutenção e não é”, declarou.

COMPARAÇÃO

Guerreiro aproveitou para desabafar e dizer que, infelizmente algumas pessoas fazem críticas aos gestores municipais e vereadores, pois não conhecem a realidade de outras cidades. “Se as pessoas conhecessem a realidade de outros municípios, passariam a enaltecer e valorizar mais Três Lagoas”, desabafou Guerreiro.

RECONHECIMENTO

E a ministra do Planejamento, Simone Tebet, foi aplaudida por 35 prefeitos e 15 vereadores de Mato Grosso do Sul, durante reunião nesta semana em Brasília. Tebet se reuniu com os prefeitos e falou de investimentos previstos para o Estado e das emendas que começam a serem liberadas a partir do dia 10. Deixou o ministério e assessores à disposição para auxiliar os preitos na liberação dos recursos. Após a reunião, prefeitos e vereadores fizeram questão de tirar foto ao lado da ministra. Tebet disse que agora as coisas estão mais tranquilas, diferente do período da campanha e depois do resultado, quando sequer podia desembarcar direito no aeroporto. As lideranças políticas do Estado certamente conseguem perceber agora a importância de se ter uma representante em Brasília, em especial em um ministério tão importante.

BOM TRÂNSITO

E falando em Brasília, o prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro, mostrou ter bom trânsito na capital federal. Sempre que vai a Brasília, faz questão de ir em todos os gabinetes dos representantes da bancada federal de Mato Grosso do Sul em busca de recursos de emendas parlamentares. Tá certo o prefeito, já que todos os representantes tiveram votos na cidade. Guerreiro já declarou que não analisa questão partidária, mas o bem de Três Lagoas.