Ângelo Guerreiro e vereadores participam da 24ª Marcha dos Prefeitos

O prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro (PSDB), e o presidente da Câmara Municipal, Cassiano Maia (PSDB), participam da 24ª Marcha dos Prefeitos acontece esta semana em Brasília e traz temáticas importantes do movimento municipalista. O vereador Vagner Tenório (PSDB), também participa do evento.

A Marcha dos Prefeitos é promovida anualmente pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM), sempre em Brasília. O encontro trata de assuntos relacionados à administração e gestão municipais, promovendo diálogos com membros da sociedade civil organizada e representantes do governo federal e do Congresso Nacional.

Um dos temas do encontro, que acontece de 27 a 30 de março, é a busca por uma Educação de qualidade nas escolas públicas municipais de todo o país. Com o tema “Pacto Federativo: um olhar para o futuro”, esse é o maior evento em defesa da causa municipalista do país.

A Reforma Tributária também é um dos temas do encontro. Representando a presidência da República no evento, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, defendeu a Reforma Tributária. Ele elencou três premissas: simplificação, eficiência econômica e justiça fiscal. “O nosso modelo é injusto, nossa arrecadação é feita de maneira injusta, tudo aqui no Brasil é sobre o consumo. Nos Estados Unidos, se tributa consumo, renda e patrimônio”, comparou Alckimin, que apostou ainda que a reforma que o governo pretende realizar tem o potencial de fazer o Produto Interno Bruto (PIB) do país crescer 10% em 15 anos.