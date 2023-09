Animais apreendidos no Cinturão Verde por maus-tratos são doados para a igreja Peniel

A Secretaria do Meio Ambiente, em resposta a uma determinação expedida pela Promotoria Pública de Meio Ambiente de Três Lagoas, juntamente com a Polícia Militar Ambiental e outros órgãos, realizou a apreensão de 14 animais de criação rural no Cinturão Verde devido à identificação de casos de maus-tratos a alguns dos animais na propriedade. A apreensão ocorreu na semana passada e os animais foram doados para a Igreja Evangélica Peniel.

Segundo o secretário de Meio Ambiente, José Mauro, “Nós tivemos denúncias e fomos até o local para constatar os fatos. Apreendemos os animais que estavam mais magros e maltratados. Pela lei não é permitido a criação de animais no Cinturão Verde e nós estamos aqui para cumpri-la”, afirma.

Por outro lado, o produtor Leandro Ramires Ribeiro, que mantém duas vacas em sua propriedade, no Cinturão Verde, argumenta que trata os animais de forma adequada e discorda da proibição de criá-los no local. Ele alega que não é viável sobreviver apenas com a produção de hortaliças e ressalta a importância de um manejo adequado do gado, afirmando que realiza cursos para aprender a tirar o leite das vacas e cuidar delas de maneira responsável, resultando em uma produção diária de 22 litros de leite.

