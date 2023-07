Animais peçonhentos têm tirado o sono de moradores

O calor intenso e o tempo seco têm gerado uma situação preocupante em diversos bairros de Três Lagoas: é o ataque de escorpiões. Diariamente moradores têm reclamado do aparecimento constante desse animal peçonhento.

A aposentada Clarice Simões, moradora do bairro Guanabara, levou um susto quando foi na cozinha da sua residência. Ela não viu e acabou pisando em cima de um escorpião.

E além da aposentada, o comunicador Alfredo Neto, morador do bairro Parque São Carlos, foi atacado por um escorpião enquanto dormia.Ele levou uma picada no olho esquerdo e o escorpião estava na sua cama. E no mesmo dia, a mulher do Alfredo também foi atacada por outro escorpião e picada no pé.

O escorpião conhecido popularmente como escorpião-amarelo é um dos mais venenosos e é o que tem aparecido em maior número nos bairros de Três Lagoas. Ele pode chegar a sete centímetros de comprimento.

No caso de picada de escorpião e de outros animais peçonhentos, o Ministério da Saúde disponibiliza soro específico. Em Três Lagoas, o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora é onde estão disponíveis todos os tipos de soro. È importante ir até a unidade para receber o atendimento logo após ser atacado.

