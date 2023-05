Animais silvestres estão cada vez mais presentes na área urbana

Neste domingo uma onça da espécie jaguatirica apareceu no quintal de uma residência no Jardim Dourados em Três Lagoas. A presença do animal no perímetro urbano chamou a atenção dos moradores.

O felino foi capturado por uma equipe do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar Ambiental e solta em uma área de reserva em Brasilândia, onde existem várias especiais de animais silvestres.

Segundo o professor de zoologia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), José Ragusa Netto, Jaguatirica é um tipo de animal comum em regiões de cerrado e não deveria estar na cidade, mas devido a expansão das florestas de eucalipto em Três Lagoas, muitos animais silvestres passaram a ser vistos com frequência no perímetro urbano.

Confira a reportagem completa: