Animais silvestres passam a ser comuns no perímetro urbano de Três Lagoas

Nesta semana, um tucano passou “habitar” o saguão do aeroporto de Três Lagoas. Esse tipo de ave, assim como as araras, passou a ser comum no perímetro urbano da cidade. Mas, de acordo com a diretora de Meio Ambiente, Maysa Costa, não deveria.

Embora atraentes pela beleza, o que chama muito a atenção dos moradores e principalmente de quem vem de outras cidades, os animais silvestres não deveriam ser comuns na cidade. Segundo a diretora de Meio Ambiente, isso é reflexo do desenvolvimento do município e desmatamento.

Maysa informou que a Secretaria de Meio Ambiente faz o monitoramento desses animais, inclusive tem aumentado o número de árvores frutíferas na cidade para contribuir na alimentação desses animais. Ela orientou que os moradores não devem alimentar esses animais, pois não é qualquer comida que pode ser dada aos animais silvestres.

