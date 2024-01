Ano eleitoral antecipa calendário esportivo em Três Lagoas

O ano de 2024 terá modificações no calendário esportivo de Três Lagoas, isso acontece por conta do ano eleitoral. As competições municipais serão antecipadas para o primeiro semestre, informou o secretário Antonio Rialino da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel).

“Nós temos um calendário anual a ser cumprido no primeiro e segundo semestre, e devido ser um ano atípico de 2024 por conta das eleições municipais, vamos procurar realizar a maioria das competições no primeiro semestre para que possamos ter um segundo semestre mais tranquilo”, explicou Antônio Rialino.

O secretário pontuou que, as eleições não irão comprometer o funcionamento das escolinhas de várias modalidades, mantidas pela Prefeitura de Três Lagoas.

“A prioridade para nós é esporte de base, então todos os projetos que a Sejuvel tem, iremos manter. O nosso atletismo é destaque nacional, temos uma parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), onde mantemos turmas de natação e hidroginástica e vamos continuar oferecendo o melhor do desporto para nossa comunidade”, pontou Rialino.

Sobre os Jogos Escolares há uma preocupação do Governo do Estado em antecipar algumas modalidades para não ficarem comprometidas.Dentro do possível vamos buscar atender o calendário que neste ano será apertado, mas se Deus quiser vamos conseguir entregar todas essas demandas das competições em Três Lagoas” ressaltou o secretário.

Sobre a modernização da iluminação do Estádio Benedito Soare da Mota, o Madrugadão, o secretário informou que já tem uma empresa que venceu o processo licitatório e que agora aguarda assinatura do contrato para execução da troca das lâmpadas da torre de iluminação.

“Nós podemos receber jogos no Madrugadão, inclusive temos um alvará, uma licença com certificado de vistoria do Corpo de Bombeiros, da Polícia Miliar e de obras também. Mas, já estamos providenciando a liberação o quanto antes, tanto é que Três Lagoas vai participar do Campeonato Estadual de Futebol de base, formado por garotos da nossa cidade”, adiantou o Secretário Antônio Rialino.