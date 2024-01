'Ano Novo, Contas Novas' fará o primeiro sorteio

Na próxima segunda-feira, 29 de janeiro, acontece o primeiro sorteio da promoção 'Ano Novo, Contas Novas'. A promoção do Grupo RCN de Comunicação irá pagar o IPVA ou IPTU do sorteado à vista.

O primeiro sorteio será realizado durante o programa TVC Agora, exibido às 11h na TVC HD, canal 13.1, onde nós iremos conhecer o sortudo que terá o IPVA pago. Para participar, é muito fácil, basta mandar uma foto do seu imposto para o WhatsApp (67) 3509-7500, com as palavras "IPVai e IPTui", e você terá um início de ano bem diferente, com aquele alívio no bolso.

Vale lembrar que, além do pagamento do IPVA, o Grupo RCN também pagará o seu IPTU. Os sorteios acontecem em todos os programas da Band FM, CulturaFM e TVC HD.