Antigo Paço Municipal volta a funcionar

A partir de segunda-feira (18), a Secretaria Municipal de Finanças passa a funcionar no prédio do antigo Paço Municipal Rosário Congro, no centro da cidade, em frente à praça Ramez Tebet. Além da secretaria, o Departamento de Tributação, também funcionará no local. Toda a parte de atendimento de impostos como IPTU, volta a funcionar nesse prédio, como já ocorreu em outras gestões. Os setores de Fiscalização e Licitação também funcionarão no mesmo local.

Segundo a secretária de Finanças, Soyla Garcia, o objetivo é centralizar o atendimento da secretaria em um prédio para facilitar o atendimento aos contribuintes. O prefeito terá um gabinete no Paço Municipal, mas vai manter outro no prédio do antigo Detran, onde está funcionando parte da prefeitura. “Espero que até a próxima sexta-feira o atendimento esteja funcionando 100%”, disse em entrevista ao RCN Notícias.

A secretária de Finanças adiantou que no local será disponibilizado também um serviço de crédito e débito para pagamento de guias. Ressaltou que, atualmente, esses serviços podem ser feitos online, mas para facilitar para quem não tem acesso a tecnologia, vai manter esse atendimento no novo prédio da secretaria.

PAÇO

O Paço Municipal Rosário Congro como é denominado por desiguinação de lei foi construído há mais de 60 anos pelo então prefeito, Rosário Congro. O imóvel é tombado como patrimônio histórico do município, considerando-se o aspecto arquitetônico e o tempo da sua construção.

Até a gestão do ex-prefeito Issan Fares, a prefeitura funcionou no Paço Municipal. Depois, em 2004, quando Simone Tebet assumiu a administração municipal, a prefeitura passou a funcionar em prédio alugado na Capitão Olyntho Mancini, onde estava até julho do ano passado.

Depois, na atual gestão do prefeito Ângelo Guerreiro, o gabinete, assim como algumas secretarias, foram instalados provisoriamente no prédio do antigo Detran, no Jardim Morumbi.