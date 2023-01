Antigo Paço Municipal voltará a ser gabinete do prefeito

Assim que a obra de restauração e reforma do prédio do antigo Paço Municipal Rosário Congro, localizado em frente à Praça Ramez Tebet, em Três Lagoas, for concluída, o gabinete do prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB), funcionará no local.

Atualmente, o prefeito atende no gabinete que foi instalado provisoriamente no prédio do antigo Detran, no Jardim Morumbi. Antes, até julho do ano passado, o gabinete, assim como algumas secretarias, funcionavam em um prédio alugado na avenida Capitão Olyntho Mancini, no centro. Mas devido as péssimas condições em que se encontrava o imóvel e diante da necessidade de reformas, as repartições públicas foram transferidas para o prédio do antigo Detran, que estava desocupado.

Agora, segundo a administração municipal, depois que a obra no antigo Paço Municipal for concluída, o gabinete do prefeito, assim como a Secretaria de Finanças e o Departamento de Tributação, vão funcionar no local.

O Paço Municipal foi construído há mais de 60 anos pelo então prefeito, Rosário Congro. O imóvel é tombado como patrimônio histórico do município, considerando-se o aspecto arquitetônico e o tempo da sua construção.

Até a gestão do ex-prefeito Issan Fares, a prefeitura funcionou no Paço Municipal. Depois, em 2004, quando Simone Tebet assumiu a gestão municipal, a prefeitura passou a funcionar no prédio da Capitão Olyntho Mancini, onde estava até o meio do ano passado.

HISTÓRIA

O Paço Municipal Rosário Congro chegou a abrigar a Câmara Municipal e o Tribunal do Júri. Durante audiência e julgamentos do Judiciário, o espaço era destinado para audiências e julgamentos do Judiciário e à noite, para as sessões da Câmara.