ANTT autoriza Suzano construir ferrovias privadas em MS

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autorizou a empresa de celulose Suzano construir duas novas ferrovias privadas em Mato Grosso do Sul. Uma estrada de ferro, com 24,7 quilômetros, será construída da fábrica de Três Lagoas até o perímetro urbano, no arco do contorno rodoviário da Rumo Malho Oeste. O outro trecho, com 136 quilômetros, ligará Três Lagoas até Aparecida do Taboado.

A empresa vai investir R$ 1,27 bilhão para construir e administrar por meio de concessão, pelo período de 99 anos, esses ramais ferroviários. Os contratos ainda precisam ser assinados.

Além desses dois trechos, a ANTT autorizou no ano passado também a Suzano construir e operar 231 quilômetros de ferrovia ligando Ribas do Rio Pardo a Inocência. A terceira unidade da Suzano em Mato Grosso do Sul está em construção em Ribas do Rio Pardo e vai produzir 2,55 milhões de toneladas de celulose de eucalipto por ano. A produção da nova fábrica demandará a utilizações de muitos caminhões transitando pela BR-262 e nas demais rodovias estaduais, até chegar a ferrovia que transportará a celulose até o Porto de Santos.

Os novos ramais ferroviários são alternativas ao transporte rodoviário que está sobrecarregado. Com a nova fábrica de Ribas em operação vai aumentar o número de caminhões transportando eucalipto e celulose nas rodovias. As novas ferrovias visam justamente diminuir o número de veículos nas estradas.

PROJETOS

De acordo com os projetos, os 231 quilômetros de Ribas até Inocência, serão construídos em bitola larga, num investimento de R$ 1,6 bilhão. Já os 24,7 quilômetros do ramal que será construído entre as unidades da Suzano em Três Lagoas até a ferrovia da Rumo, prevê investimentos de R$ 170 milhões. O projeto consiste em uma ferrovia com bitola mista com 1.800 metros de cumprimento, que será paralelo a BR-158. Um pátio adicional de manobras e despachos das composições será construído na área do armazém de expedição da fábrica.

Já o projeto do ramal de Três Lagoas a Aparecida do Taboado está orçado em R$_1,1 bilhão.

SUZANO

Em nota, a Suzano diz que “trabalha constantemente na busca por melhores soluções para o escoamento da produção de suas unidades, que integrem inovação e boas práticas ambientais.

Atualmente, a empresa já atua com as soluções rodoferroviárias para escoar sua produção de Mato Grosso do Sul, que se mostram mais econômicas e de menor impacto ambiental. O modal ferroviário também garante maior segurança nas operações de escoamento da produção da companhia. Desta forma, após a assinatura dos contratos junto a ANTT, a empresa aprofundará os estudos técnicos para definir sobre a implantação dos novos ramais ferroviários no estado”.

ELDORADO

Além da Suzano, a Eldorado Brasil também recebeu autorização para construir ferrovia entre Três Lagoas e Aparecida do Taboado, num investimento de R$_890 milhões.