Apae de Três Lagoas completa 48 anos e atende 270 alunos

Uma entidade que oferece assistência a crianças e adultos com necessidades especiais, mas que passa por muitas dificuldades. É o caso da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Três Lagoas, que completa 48 anos e possui no histórico de centenas de famílias atendidas na região.

“Eu sempre digo na Apae nós somos uma grande equipe. E como temos um número grande de alunos, é necessário essa parceria da sociedade com a nossa escola”, pontuou a diretora Neuza Inácio.

Atualmente a escola da Apae atende 270 alunos e na lista há bebês de apenas nove meses até adultos com idade superior a 50 anos. A diretora explica que a demanda é alta e que toda semana várias famílias buscam pela unidade para atendimento. Porém, não há vagas suficientes. Outro ponto, segundo ela, é que dependendo da deficiência do aluno, é necessário atendimento individual. “Hoje temos na escola mais de 100 funcionários. E com certeza precisamos de recursos, porque é uma instituição filantrópica e dependemos da comunidade, com doações e cestas básicas para as famílias.

É uma necessidade real dos nossos alunos. E estamos de portas abertas para todos. Lembrando que a porta de entrada é para portadores de deficiência intelectual e deficiência múltipla”, observou.

A instituição recebe recursos da prefeitura, mas não é o suficiente. A escola oferece educação infantil, ensino fundamental (do primeiro ao quinto ano) e, em 2023, passou a ter a alfabetização pelo Ensino de Jovens e Adultos (EJA).

ABERTURA

Em meio à comemoração de 48 anos, a Apae realizará na segunda-feira (21), a abertura da “Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla”. O objetivo é conscientizar a sociedade sobre as necessidades específicas de organização social e de políticas públicas para promover a inclusão das pessoas com deficiências e combater o preconceito e a discriminação. A programação reúne palestras sobre saúde e direitos das pessoas com deficiência, além de diversas atividades com os alunos.