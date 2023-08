Apae de Três Lagoas completa 48 anos

A Diretora da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Três Lagoas (Apae), Neuza Inácio, e a Assistente Social, Eliana Oliveira, foram convidadas do programa RCN Notícias desta sexta-feira (18). No programa, elas destacaram a cerimônia em comemoração aos 48 anos da Apae de Três Lagoas, agendada para a próxima segunda-feira (21), junto com a "Abertura da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla", que ocorrerá de 21 a 30 de agosto.

Durante a Semana Nacional, estão previstas diversas atividades para os estudantes da associação. A solenidade será no dia 21 de agosto, a partir das 8h, na Associação de Ensino e Cultura de Mato Grosso do Sul (Aems), localizada na avenida Júlio Ferreira Xavier, número 2750, no bairro Distrito Industrial. Para mais informações, é possível entrar em contato pelo telefone 3521-2789.

Confira a entrevista completa: