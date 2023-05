Apenas 24% das mulheres em Três Lagoas procuram exames preventivos gratuitos

Uma visita fora de rotina que atualmente se tornou hábito para a estudante Solange de Moreira, de 33 anos. Ao levar a mãe para realizar um exame de mamografia, decidiu também fazer, pela primeira vez, exames gratuitos de prevenção. Em poucos dias, recebeu os resultados e descobriu que estava com uma doença sexualmente transmissível, sem nem perceber. Casos como esse se tornaram comuns nas unidades de saúde, em Três Lagoas, que têm registrado baixa procura pelas consultas ginecológicas periódicas. Apenas 24% das mulheres buscaram pelos exames nos últimos quatro meses, no município, conforme dados do Ministério da Saúde. A meta era atingir 40%.

“A cada quatro meses sai o percentual diante dos cadastrados colocados no sistema. Nesta semana, o levantamento foi divulgado e apontou que tivemos um indicador baixo. Frente a isso estamos buscando estratégias para aumentar o índice”, explicou a coordenadora municipal de Saúde Coletiva, Andréia Lima.

Na lista de exame preventivo está o de colo de útero, mais conhecido como Papanicolau, recomendado para mulheres com vida sexual ativa. Ele auxilia na identificação de infecções vaginais e alteração no colo uterino. Também a mamografia, que previne contra o câncer de mama, e ainda testes de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST).

A coordenadora Andreia Lima pontua que o setor tem buscado estratégias de diversas formas para colocar as mulheres do lado de dentro dos postos de saúde. “Antigamente as mulheres jovens, eram incentivadas, desde cedo, às consultas preventivas, mas, hoje, vemos que esse cenário mudou. Algumas até realizam os exames na rede particular, mas o número de pessoas atendidas pelo SUS é alto para se ter um índice tão baixo. Estamos com atendimentos nas unidades de saúde durante todo o dia, alguns postos atendem à noite, estamos promovendo mutirões. Até mesmo contamos com o apoio dos agentes comunitários para a busca ativa desse público. Então, precisamos melhorar essa conscientização por parte do público feminino”, considerou ao reforçar que Três Lagoas tem 19 unidades de saúde.

LEVANTAMENTO

Levantamento do Instituto Nacional do Câncer (Inca) aponta que, nas mulheres, o câncer de mama é o mais incidente (depois do de pele não melanoma), com 74 mil casos novos previstos por ano até 2025. Nas regiões mais desenvolvidas, em seguida está o câncer colorretal, mas, nas de menor IDH, o câncer do colo do útero ocupa essa posição.

O câncer de mama, por exemplo, como observa Lima, é uma doença assintomática na fase inicial.

A paciente não apresenta queixa clínica e tem a falsa impressão de estar saudável. Dessa forma, não procura o atendimento médico. Esse tipo de exame é destinado para mulheres que têm de 50 a 69 anos. Já o ultrassom de mamas é indicado para as pacientes jovens, com mamas densas, em casos de sintomas mamários ou como complemento do exame de mamografia.

O ultrassom transvaginal é um exame importante porque faz o rastreamento de câncer de ovário e diagnóstico de miomas e cisto ovariano.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o exame Papanicolau pode ser realizado em mulheres na faixa etária dos 25 aos 64 anos. Ele consiste na coleta de secreção e células da vagina e do colo do útero, para análise citológica em laboratório. Deve ser realizado anualmente, a partir do início da vida sexual, inclusive nas gestantes.