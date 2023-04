Apesar da procura, cobertura vacinal contra Influenza é baixa

Embora a população de Três Lagoas esteja procurando a vacina contra a gripe nas unidades básicas de saúde, a cobertura segue baixa na cidade. De acordo com o Departamento Municipal de Imunização, de 40 mil pessoas que fazem parte do público prioritário, pouco mais de três mil pessoas receberam as doses.

A vacina está disponível desde o começo deste mês. Em todo o país a campanha nacional de imunização contra a doença começou esta semana.

Ao contrário do que estava sendo feito anteriormente, quando as doses eram liberadas de forma escalonada, o imunizante foi disponibilizado para todos aqueles que fazem parte do público prioritário de uma só vez.

Estão na lista para serem vacinadas primeiro: crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas, povos indígenas, trabalhadores da saúde, idosos com 60 anos e mais, professores das escolas públicas e privadas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, pessoas com deficiência permanente, profissionais das forças de segurança e salvamento e das forças armadas, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas e toda a população privada de liberdade.

Segundo Humberta Azambuja, coordenadora da imunização, a vacina demora dez dias para começar a fazer efeito. “Como os Estados receberam as dose antes, eles anteciparam a distribuição. O ideal é que a vacinação aconteça antes da chegada do inverno, que é quando aumenta a incidência de doenças respiratórias. Quanto mais cedo a pessoa tomar, mais cedo ela fica protegida”.

Além das unidades de saúde, a população pode se vacinar no container do ‘Movimento Vacina Mais’ que funciona na Feira Central Turística às quartas e aos sábados. Humberta diz ainda que os funcionários da saúde foram orientados a fazerem buscas ativas nas escolas.