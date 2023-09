Após ataques, sete piranhas são recolhidas no balneário de Três Lagoas

Sete piranhas foram recolhidas no Balneário Municipal de Três Lagoas, após banhistas relatarem que foram mordidos no último fim de semana.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, José Aparecido de Moraes, não existe buracos na tela de proteção da área de banho. “Estamos fazendo varreduras e analisando como as piranhas entraram”, explicou o secretário.

prevenção

Em caso de ataque de piranha, o secretário orienta que banhistas evitem entrar na água com ferimentos ou com algum tipo de sangramento, porque o sangue atrai as piranhas.

O secretário explicou que o rio Sucuriú tem muitas piranhas, mas que a área do balneário é considerada segura e adequada para o banho. “Já ouvimos biólogos e pescadores experientes, mas se alguém conhecer outras técnicas, nós queremos ouvi-las. Nós temos salva-vidas e mergulhadores prestando todo apoio à população que frequenta o balneário”, ressaltou o secretário.