Após chuva na madrugada o calorão dá uma trégua em Três Lagoas

A chuva forte veio já nas primeiras horas da madrugada desta quarta-feira (10), e com isso afastou o calorão. E a previsão do tempo é céu nublado e com chuva durante todo o dia, em Três Lagoas.

O boletim meteorológico emitido pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), indica sol com variação de nebulosidade e probabilidade de chuvas de intensidade fraca em boa parte de Mato Grosso do Sul.

A coordenadora do Cemtec, a meteorologista Valesca Fernandes explica, "essas instabilidades atmosféricas ocorrem devido ao intenso transporte de calor e umidade juntamente com a aproximação de uma frente fria", comenta a profissional.

Além disso, o aquecimento diurno, o deslocamento de cavados e a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica favorecem a formação de nuvens e chuvas no Estado.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada foi de 25°C, e a máxima pode chegar aos 35°C.