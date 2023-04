Após chuvas, Dnit intensifica manutenção de trecho urbano da BR-262

Condutores que trafegam pelo trecho urbano da BR- 262, rodovia que corta o perímetro urbano de Três Lagoas reclamam das péssimas condições em que se encontram a via, na entrada da cidade, próximo à divisa com o Estado de São Paulo.

Um dos prontos críticos é no cruzamento entre as rodovias BR- 262 e BR-158, na lateral da antiga fábrica da Mabel. O engenheiro do Dnit de Três Lagoas, Milton Rocha Marinho, informou que o trabalho de manutenção é contínuo, mas que, devido às chuvas, ficam impossibilitados de serem executados.

Após as chuvas darem uma trégua, o Dnit tem intensificado os serviços de manutenção desse trecho urbano da rodovia, que tem registrado congestionamento devido a interdição de parte da pista.

Veja reportagem sobre a manutenção da rodovia