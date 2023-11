Após feriado, Casa do Trabalhador sofre 'apagão' de pessoas em busca de emprego

Com mais de 300 vagas de emprego disponíveis para esta quinta-feira (16), a Casa do Trabalhador de Três Lagoas teve um apagão de pessoas em busca de serviço.

A equipe de reportagem da TVC e Cultura FM, emissoras do Grupo RCN de Comunicação, esteve na Casa do Trabalhador na manhã desta quinta-feira, por volta das 8h para divulgar as vagas de emprego, como ocorre todos os dias durante o RCN Notícias e as cadeiras estavam vazias, sem nenhuma pessoa em busca de serviço após o feriado da Proclamação da República.

Todos os dias a Casa do Trabalhador tem mais de 100 vagas disponíveis. Nas últimas semanas, ultrapassam as 200, mas preenche-las não tem sido tarefa fácil em Três Lagoas.

Na próxima semana, inclusive, o Senai e Casa do trabalhador vão oferecer gratuitamente curso de assistente de produção. As inscrições estão abertas e também não tem sido fácil conseguir pessoas interessadas em fazer o curso.