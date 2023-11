Após goleada, Misto tem novo técnico e busca sua 1ª vitória

Depois da goleada histórica de 8 a 1, sofrida pela Portuguesa, o Misto Esporte Clube, de Três Lagoas, busca sua primeira vitória neste sábado (4), às 15h, no Estádio Benedito Soares Mota, o ‘Madrugadão’, pela Série B, do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol.

A Portuguesa, líder de chave, não perdoou e aplicou a maior goleada do campeonato. O camisa 9, Alessandro Firmino, foi o destaque da partida com quatro gols marcados.

O massacre de 8 a 1, sofrido pelo Misto Esporte Clube foi no Estádio Sotero Zarate, em Sidrolândia, onde o time sofreu um apagão. “Em 11 anos que estou no Misto nunca tinha visto jogadores com medo, foi assombroso”, pontuou Antônio Carlos Teixeira, coordenador técnico do Misto.

A goleada sobrou para o técnico do time, Paulo Henrique, o Paulinho, que foi demitido. “Ele se complicou no outro jogo onde substituiu mal, além de ter queimado duas substituições, errou duas vezes e não podemos ficar esperando, somos diretores e temos que agir”, explicou o coordenador técnico.

Depois da goleada, a diretoria do Misto se reuniu e decidiu pela demissão de Paulinho, que alegou falta de estrutura e treinos com elenco. “Não sou homem de fugir das minhas responsabilidades, a pergunta é: deram estrutura para o Paulinho trabalhar? É bom frisar que tenho atletas que estão acostumados a competir em torneios varzeanos, é a primeira vez que eles participam de um campeonato profissional”, declarou o ex-técnico do Misto.

Nesta semana o Misto anunciou o novo técnico José Aparecido, o ‘Cidinho’, que já foi auxiliar técnico na Série A em 2000 e, em 2001 e trabalhou nas categorias de base sub15 e sub17, e também foi diretor de futebol do Misto em 2011, quando o time teve acesso a primeira divisão.

A chave que o Misto disputa ficou assim depois da 3ª rodada: Com 100% de aproveitamento, a Lusa é líder da Série B, com seis pontos. Na cola vem o Corumbaense, que somou quatro pontos, a mesma pontuação do São Gabriel, que está na quarta colocação.

O time de Três Lagoas vem de dois empates e uma derrota. A classificação para a próxima fase se complica na tabela. Com três jogos, o Misto conquistou apenas dois pontos, e é o penúltimo colocado na tabela, ficando à frente apenas do lanterna União ABC.

Neste sábado (4), o Misto enfrenta o Naútico de Campo Grande, time que está a um ponto na frente do ‘Carcará da Fronteira’. A disputa é uma briga direta para conseguir somar pontos e se classificar para a próxima fase.