Após homicídio homem volta no local do crime e é preso pela PM

Foi preso no início da tarde deste sábado (9), o autor de um homicídio ocorrido na noite de sexta-feira (8), Rosenildo de Jesus Barbosa (29) teria retornado ao local do crime, foi seguido por populares e preso pela Polícia Militar na avenida Aldair Rosa de Oliveira, no Centro de Três Lagoas.



Após matar Robson dos Santos Gonçalves (48),com uma facada no peito e outra no braço, Rosenildo teria fugido do local, levando a arma do crime e depois disso não teria sido mais visto. A Polícia Militar chegou a fazer rondas pelas próximas e pontos de usuários de drogas, onde o suspeito poderia estar, mas o mesmo não foi localizado.



Depois de ficar mais de 12 horas foragido, Rosenildo resolveu voltar ao local do crime, onde os moradores do local o avistaram e tentaram segurar o suspeito do homicídio até a chegada da polícia. Rosenildo tentou fugir, mas foi alcançado e contido por populares, até a chegada da Rádio Patrulha da Polícia Militar.

Rosenildo confessou aos militares a imprensa, ser autor das facadas que ceifaram a vida de Robson e quenteria matado à vítima, por legítima defesa, após segundo Rosenildo, a vítima teria tentado lhe agredir com um soco e nesse momento, Rosenildo de posse de uma faca, teria desferido uma facada no abdômen e outra no braço esquerdo de Robson, que teria tentado se defender. Depois de ferido, Robson correu até o quarto do colega pedindo socorro e caiu na porta do quarto, foi nesse momento em que Rosenildo afirma ter dado a facada no peito da vítima, para terminar o que havia começado.

Autor e vítima, não se conheciam e segundo o próprio Rosenildo, a vítima teria ido ao local duas vezes e em nenhuma das oportunidades, os dois teriam discutido. Ainda com manchas de sangue da vítima na camiseta, Rosenildo confessou o crime com riquezas de detalhes, ao ser questionado se estaria arrependido, Rosenildo disse que não, já que teria matado para não morrer, o que dessoa totalmente do que testemunhas relataram à Polícia Militar e a Polícia Civil.

Rosenildo confessou o crime, e no momento da prisão ainda portava na cintura a faca usada no crime. Após confessar o crime, Rosenildo foi apresentada à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), e autuado em flagrante delito pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe e sem chances de defesa para à vítima e por posse de arma branca.