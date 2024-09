Após luta com pé amputado, Adriano tem moto destruída ao retornar da UPA

Adriano Vitor Hernandes Marques, de 34 anos, é mais um cidadão que, como muitos, enfrenta dificuldades para sobreviver. Nesta noite de segunda-feira (9), ele teve mais um desafio a enfrentar após buscar tratamento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e ter sua moto destruída por um incêndio na Avenida Capitão Olynto Mancini, Jardim Alvorada, na zona leste de Três Lagoas (MS).

Adriano, que há um bom tempo enfrenta sérios problemas de saúde, teve que amputar um dos pés usando as próprias mãos após pisar em um prego e sofrer uma infecção. Depois de um longo período de tratamento na rede pública de Três Lagoas, Campo Grande (MS) e em outras cidades do interior paulista, Adriano continuou sua batalha em busca de um tratamento que pudesse aliviar as dores decorrentes da amputação.

Durante essas idas e vindas em busca de solução para seu problema, Adriano precisou contrair empréstimos para pagar consultas particulares, medicamentos e o sustento do lar.

Nesta noite de segunda-feira, a situação de Adriano piorou quando seu único veículo pegou fogo enquanto ele retornava para casa após deixar a UPA. Embora Adriano não tenha se machucado, seu veículo foi completamente destruído pelo fogo. Uma corrente de solidariedade rapidamente ganhou força nas redes sociais, e foi divulgada a chave PIX de Adriano para quem quiser fazer doações ou oferecer ajuda.

A chave PIX de Adriano é seu número de telefone: (67) 99674-6709. Ele é morador do bairro Vila Piloto, e sua residência fica nas proximidades da Figueira, perto da Unidade Básica de Saúde.