Após paralisação, transporte coletivo volta a operar em Três Lagoas

O serviço de transporte público de Três Lagoas voltou a operar normalmente depois de ser paralisado devido a empresa alegar atraso no repasse financeiro por parte da prefeitura. A paralisação ocorreu na quarta-feira (26) e provocou transtorno a muitos passageiros que aguardavam pelo coletivo em pontos da cidade.

O secretário de Infraestrutura, Osmar Dias, e o diretor de Trânsito, Flávio Thomé, explicaram sobre as dificuldades e como está o atual contrato com a empresa responsável pelo serviço oferecido no município.

Confira as entrevistas abaixo: