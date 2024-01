Após quase 4h de bloqueio rodovia BR-262 é liberada totalmente para o tráfego no KM118

Por volta de 14h, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), de Três Lagoas, informou que a rodovia BR-262, havia sido liberada totalmente, após o caminhão tombado e a carga de toras de eucalipto, serem retiradas da pista de rolagem.

Por volta de 10h30, a PRF informou que a rodovia que liga Três Lagoas à Campo Grande, estaria totalmente bloqueada, devido a um tombamento de uma carreta, que transportava toras de eucalipto. Segundo o inspetor da PRF, J. Torres, o motorista teria sofrido ferimentos leves e as causas do acidente, ainda seriam apuradas.

Após quase 4h de bloquei, maquinários da empresa que transportava o eucalipto, conseguiram remover a carga que bloqueava a rodovia e destombar o caminhão e os reboques, que estavam atravessados na rodovia. Depois da retirada do caminhão e das toras, o fluxo foi liberado no trecho, que fica no território de Água Clara.