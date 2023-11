Após ser cancelada, decoração de Natal será inaugurada nesta quinta-feira em Três Lagoas

Após a forte chuva de quarta-feira (29), que acabou causando o cancelamento de alguns eventos municipais, a Prefeitura de Três Lagoas anunciou que, nesta quinta-feira (30), vai realizar a inauguração da decoração de Natal, da Casa do Papai Noel, da obra de cascata e revitalização de canteiros. A solenidade está prevista a partir das 19h, na avenida Rosário Congro, no Centro da cidade.

Na noite desta quinta-feira, também haverá a segunda fase do "Festival Mix das Águas", que será comandada pela igreja católica local.

Confira a programação:

19h30 – Inauguração das luzes e da cidade de Natal;

20h – Mix das Águas com oração inicial e acolhida aos presentes;

20h30 – Show com o missionário católico Patrecio Rocha.

O Festival é promovido pela Prefeitura de Três Lagoas, em parceria com a igreja católica e o Conselho de Pastores e Líderes de Três Lagoas (CPL/TL), além do apoio do Governo de MS, sendo um evento 100% gratuito e que celebra a expressões religiosas através da música.

Além das atrações para todas as idades, o Mix das Águas conta com praça de alimentação comandadas pelas igrejas e entidades da cidade, com diversas opções, como: mini pizza, hamburguer, kibe, pastelão, cachorro quente, espetinho, panqueca, arroz carreteiro e bebidas.

*Com informações da assessoria da Prefeitura de Três Lagoas