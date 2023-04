Após três anos, Paixão de Cristo volta a ser encenada em Três Lagoas

A tradicional encenação da Paixão de Cristo, realizada em Três Lagoas, volta ser encenada neste ano de 2023, com o envolvimento de cerca de 120 pessoas e 60 atores. O evento será realizado na sexta-feira (7) a partir das 18h na praça Ramez Tebet.

A encenação conta com a participação dos movimentos Jovisa (Jovens na Orientação para a Vivência Sacramental), Ovisa e da paróquia Santo Antônio. A preparação do roteiro, do cenário e dos figurinos começou há cerca de três meses.

A peça dramatiza as estações da Via Sacra, a novidade fica por conta das estações que serão realizadas nas ruas até a Catedral Sagrado Coração de Jesus. Nesta edição, a Prefeitura de Três Lagoas, mais uma vez estará apoiando a encenação com as estruturas dos palcos e som.