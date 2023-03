Aposentado agradece por estar vivo após ponto de ônibus desabar

Susto! Foi assim que o aposentado João José da Silva resumiu ao desabamento de um ponto de ônibus com cobertura, quando ele aguardava o coletivo.

João tem 66 anos e mora no Cinturão Verde em Três Lagoas. Ele conta que aguardava o ônibus do transporte público sentado. Pouco antes da estrutura cair, chegou uma senhora e uma criança, como mostra nas imagens de uma câmera de segurança de uma casa. A senhora e a criança correram, assim que a estrutura caiu, já o senhor ficou no chão.

Após o acidente seu João está andando com a ajuda de muletas, e está precisando de uma cadeira de banho e rodas.

Após o acidente, o Departamento de Trânsito iniciou uma vistoria nos pontos de ônibus instalados na cidade. Segundo o diretor, Flávio Thomé, alguns estão recebendo manutenção e outros, se necessários, serão substituídos.

