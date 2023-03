Aposentados e pensionistas do município são convocados para atualização cadastral

A prefeitura por meio do Três Lagoas Previdência informou que dará início às novas etapas do processo de recenseamento de seus segurados, abrangendo tanto os servidores ativos, quanto os aposentados e pensionistas mantidos pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

Pelo Edital nº 03/2023, publicado na edição de 28/02/2023 do Diário Oficial da Assomasul, estão convocados para realização de recadastramento e prova de vida no exercício de 2022, os inativos nascidos em março, identificados no Anexo I do referido instrumento convocatório.

Para fazer o cadastro, o segurado deverá dirigir-se à sede do Três Lagoas Previdência, que fica na avenida Eloy Chaves, nº 956 (Edifício Terrace Business Center), Sala 502, no Centro, munido de qualquer documento oficial de identificação. O atendimento se dará de segunda à sexta, das 8h às 12h, até o dia 31 de março de 2023.

Se o segurado não puder comparecer pessoalmente, o edital permite que o recadastramento seja atendido remetendo por correios a Declaração de Vida Para fins de Recadastramento preenchida conforme modelo definido no anexo II, devidamente assinada e com reconhecimento da firma exclusivamente por autenticidade, acompanhada de cópia do documento de identificação pessoal.

O segurado que não atender à presente convocação fica sujeito a multa de 2% (dois por cento) da aposentadoria ou da pensão, bem como poderá ter o pagamento de seu benefício suspenso.

Pelo Edital nº 04/2023, publicado na edição de 31/03/2023 do Diário Oficial da Assomasul, estão convocados para se recadastrarem os servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, empossados no cargo efetivo no período de 1º/01/2007 a 31/12/2010.

No total, a convocação abrange 297 servidores, devidamente identificados no Anexo I do Edital por matrícula, nome e cargo.

Para se recadastrar, o servidor deverá, no período de 1º/03/2023 a 31/03/2023, preencher o cadastro digital disponível em www.treslagoasprevidencia.ms.gov.br; após concluir o preenchimento das informações, o servidor deverá enviar a cópia digitalizada de seu documento pessoal de identificação e do Extrato Previdenciário (CNIS) para o e-mail cadastro@treslagoasprevidencia.ms.gov.br para concluir o processo.

O Extrato Previdenciário (CNIS) pode ser emitido pelo Portal https://meu.inss.gov.br ou pelo aplicativo MeuINSS, disponível nas plataformas Google Play Store e Apple Store. As instruções para sua emissão estão disponíveis em https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-extrato-previdenciario .

Caso o servidor tenha dependentes, também deverá identificar cada um deles; a relação de dependentes para fins previdenciários está disponível no mesmo site, no menu INFORMAÇÕES > Inscrição de Dependentes.

De acordo com o Diretor Presidente do Três Lagoas Previdência, Dirceu Garcia de Oliveira Junior, a meta é promover, até o fim de 2023, o recadastramento de todos os servidores empossados até 2018.

“Nosso foco é a obtenção de informações para avaliar se os servidores com mais tempo de casa já detêm direito adquirido à aposentadoria. A resposta a esta indagação é de suma importância para orientá-los na percepção de eventual abono de permanência e, ainda, quanto à viabilidade de sua migração para o futuro Regime de Previdência Complementar”, arremata o Gestor.

Assim como no caso dos inativos, o servidor ativo que, injustificadamente, não participar do processo, ficará sujeito a multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor da remuneração, descontada diretamente pela fonte pagadora.

A íntegra dos editais, contendo a relação de convocados e os documentos exigidos, está disponível no site, TLPREV no menu “INFORMAÇÕES”, submenu “Cadastro de Segurados”.

Outras informações da Três Lagoas Previdência podem ser obtidas pelo telefone (67) 3521 4904, que também é WhatsApp ou, ainda, pelo e-mail: contato@treslagoasprevidencia.ms.gov.br .