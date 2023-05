Aposta na Lotérica Trevo da Sorte acerta 15 dezenas da Lotofácil e leva R$ 171 mil

Uma aposta de Três Lagoas acertou todas as dezenas da Lotofácil e ganhou R$171.416,23. A aposta foi feita na Lotérica Trevo da Sorte, na avenida Clodoaldo Garcia, no bairro Santos Dumont. Outros seis apostadores de diversos estados também foram sortudos no jogo e tiveram que dividir o prêmio total de R$ 1.199. 913,61.

O concurso 2814, sorteado na quarta-feira (17), teve os seguintes números: 01-02-04-07-08-11-12-13-15-19-20-22-23-24-25. Como a própria lotérica carrega no nome “Trevo da Sorte”, essa não é a primeira vez que um morador de Três Lagoas ganha em apostas realizadas no estabelecimento. Em 2020, por exemplo, uma pessoa ganhou na Lotofácil e várias apostas de quinas da Mega-Sena assim como quadras, também levaram para casa prêmios.

O sortudo da noite de quarta-feira (17) ganhou no mesmo dia em que apostou e já retirou o prêmio na Caixa Econômica Federal. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3. “ Dá para ver que é um local que está dando bastante resultado para os apostadores, é um passo maior e com possibilidade ganhar. Eu sempre digo, tem que tentar, aproveite quando vai pagar uma conta, arrisque uma aposta de R$ 3, R$ 5, que poderá ganhar mil vezes mais”, declarou o proprietário da Lotérica Trevo da Sorte, Lucas Thomé Maia.