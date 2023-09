Apreensão de 14 animais no Cinturão Verde em Três Lagoas

Em cumprimento à determinação expedida pela Promotoria Pública de Meio Ambiente de Três Lagoas, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (Semea), a Polícia Militar Ambiental e Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a Vigilância Sanitária (SMS), realizaram a apreensão de 14 animais de criação rural em um lote no Cinturão Verde.

A ação aconteceu na manhã desta quinta-feira (31), após uma avaliação técnica da veterinária da Semea, que identificou situação de maus tratos em alguns animais existentes na propriedade.

Conforme explicou a veterinária Marília Garbellotto, alguns animais foram flagrados em situação de maus tratos devido à extrema magreza.

“São bezerra e novilha, porcos e carneiros que estavam muito magros, sem cuidado, aparentando estarem sem alimentação. A questão abrange também a quantidade desses animais e por estarem em um local em que não é permitido a criação dessas espécies”, explicou.

O secretário da pasta, José Mauro De Grandi Júnior, esclarece que logo assim que receberam a denúncia, a equipe se dirigiu à propriedade para apuração. “Nesta fiscalização, algumas irregularidades foram identificadas, sendo que a principal é a proibição de criação de animais rurais e de grande porte no Cinturão Verde. Esta norma está no regulamento do Cinturão Verde, o que não pode ser desobedecido”.

Todavia, o secretário explica que nenhuma ação é realizada abruptamente, sem o conhecimento da parte implicada. “Nós conferimos a denúncia, sempre comunicamos e alertamos o denunciado das irregularidades, para posteriormente cumprirmos a determinação. Nesta específica a promotoria se pronunciou e decidiu pela apreensão dos animais”, completou.

Os animais estão sendo levados para o espaço adaptado para animais de grande porte para receberem os cuidados necessários.

Lembrando que em caso de maus tratos, o animal não volta para o dono”, reiterou.

A multa por maus tratos varia entre R$ 500 e R$ 3 mil, dependendo da gravidade, porte do animal e quantidade.

A equipe do CCZ participou da ação e realizou a coleta de sangue dos cachorros existentes no lote.

A população pode colaborar contra o crime de maus tratos e animais de grande porte na rua, denunciando para Polícia Militar Ambiental no telefone (67) 3929-1360, ou para a Secretaria do Meio Ambiente e pelo telefone (67) 3929-1852 ou (67) 99277-8539.