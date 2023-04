Nesta sexta-feira (21), a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul vai sediar uma apresentação de música clássica no anfiteatro do campus 1. O evento é gratuito, aberto ao público e começa a partir das 19h.

A produção é composta por grandes profissionais, que buscam fortalecer as obras de música clássica no Estado.

