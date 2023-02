Aprovados em concurso público são convocados para exames e entrega de documentação

Quatorze candidatos aprovados nos concursos de 2018 e 2021 foram convocados nesta terça-feira (7), pela Prefeitura de Três Lagoas por meio da Secretaria Municipal de Administração (Semad) para realização de exames e entrega dos documentos.

Os convocados devem comparecer na terça-feira (14), no período da manhã, no Departamento de Recursos Humanos da secretaria para entrega dos documentos exigidos conforme edital, e no período da tarde no Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT), com os exames impressos exigidos para cada cargo, podendo assim realizar os exames admissionais.

A convocação visa atender a demanda de servidores para as secretarias de Administração (Semad), Saúde (SMS) e Assistência Social (SMAS).

Na resolução nº 004/2023, publicada nesta terça-feira, edição nº 3275 no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomassul), constam todas as informações referentes aos procedimentos que o candidato selecionado deverá efetuar.

Em caso de dúvidas ou mais informações o candidato deve entrar em contato pelo telefone (67) 99155-1162.

CARGOS

03 – agente de combate à endemias

05 – psicólogo

01 -médico gastroenterologista

02 – enfermeiro – urgência e emergência

02 – farmacêutico bioquímico

01 – cirurgião dentista – endodontista