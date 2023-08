Árabes qualificam indústria de MS para ampliar mercado

Com o objetivo de qualificar a indústria sul-mato-grossense para o mercado árabe, foi realizado workshop “Como o Halal impulsionará a internacionalização da sua marca”.

O evento realizado no edifício Casa da Indústria, em Campo Grande, recebeu empresários do setor de alimentos e bebidas, que desejam exportar para o mercado árabe. A gerente de projetos de internacionalização da Câmara Árabe, Fernanda Dantas, esclareceu que para garantir abertura do mercado de países de religiões islâmicas é importante que a empresa possua o selo Halal.

“Este selo é que certifica que a produção foi feita dentro do que é permitido pela religião muçulmana, então para exportar para esses países, é necessário cumprir com normas culturais e religiosas das nações islâmicas como a proibição de uso de alguns temperos, não podem ter derivados de porco entre outras coisas”, explicou a gerente. São mais de 2 bilhões de pessoas que consomem US$ 1,3 bilhão em alimentos e bebidas anualmente nos países islâmicos.

De acordo com Fernanda Dantas, como a qualificação das indústrias do estado é de interesse do mercado muçulmano, a instituição concede incentivos financeiros para as empresas interessadas.